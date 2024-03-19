Представлен смартфон среднего уровня Narzo 70 Pro 5G от Realme

Компания Realme выпустила новый смартфон Narzo 70 Pro 5G, который предлагает хорошие технические характеристики по относительно низкой цене.

Главной особенностью этой модели является возможность управления без касания экрана с помощью жестов. Он стал первым в своем ценовом сегменте с такой функциональностью.

С помощью системы Air Gestures пользователи могут просматривать фотографии, видео, социальные сети, делать скриншоты, переключать приложения и прокручивать страницы.

Смартфон работает на процессоре MediaTek Dimensity 7050 и ОС Android 14 с Realme UI 5.0. Он оснащен 8 ГБ оперативной памяти и 128 или 256 ГБ встроенной памяти.

Realme Narzo 70 Pro 5G поддерживает сети 5G и имеет 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Фронтальная камера имеет разрешение 16 Мп и расположена в отверстии на верхней части экрана.

Основная камера смартфона оснащена 50-Мп сенсором Sony IMX890 с оптической стабилизацией изображения, а также 8-Мп широкоугольным модулем и 2-Мп датчиком для макро-съемки. Батарея емкостью 5000 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 67 Вт, которая позволяет зарядить устройство на 50% всего за 19 минут. Также смартфон имеет защиту от влаги и пыли по стандарту IP54.

Realme Narzo 70 Pro 5G имеет элегантный дизайн с задней стеклянной панелью, верхняя часть которой глянцевая, а нижняя — матовая. Он предлагается в зеленом и золотистом цветах.

Предзаказ на новую модель уже стартовал на индийском рынке по цене от 19 999 до 21 999 рупий в зависимости от версии. Официальные продажи начнутся 22 марта.