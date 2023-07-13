Представлен прозрачный 6,7-дюймовый смартфон Nothing Phone 2 с чипом Snapdragon 8+ Gen 1

Молодая, но амбициозная компания Nothing представила новое поколение своего единственного смартфона, который сохранил свои основные особенности и стал значительно мощнее предшественника.

Компания Nothing была основана в 2020 году Карлом Пеем, соучредителем OnePlus, ее центральный офис находится в Лондоне. В прошлом году производитель показал первое поколение Phone на базе процессора Snapdragon 778G+, в Phone (2) уже используется Snapdragon 8+ Gen 1 и улучшенные камеры.

В Nothing Phone сохранили прозрачную заднюю панель и подсветку, но теперь в ней используется 33 светодиода, вместо 12, к тому же разработчики расширили возможности подсветки. В новом смартфоне можно настроить подсветку под уведомление приложений.

Phone (2) получил 6,7-дюймовый OLED дисплей с разрешением 2412х1080 точек, частотой обновления от 1 до 120 Гц и пиковой яркостью 1600 кд/м2. Помимо улучшенного экрана в аппарате теперь находится Snapdragon 8+ Gen 1, который дополнен оперативной памятью 8 или 12 ГБ.

Флеш-накопитель будет устанавливаться на 128, 256 или 512 ГБ.

Питается аппарат за счет аккумулятора емкостью 4700 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт, также есть поддержка беспроводной зарядки с максимальным питанием 15 Вт, она же позволяет заряжать другие устройства, но пиковая отдача составит 5 Вт.

Основная камера смартфона получила два модуля, где первый Sony IMX890 с разрешением 50 Мп и пикселями размером 1 мкм, второй тоже 50 Мп датчик, но уже Samsung JN1 с широкоугольной оптикой на 114 градуса и апертурой ƒ/2.2. Фронтальный датчик на 32 Мп с апертурой ƒ/2.45.

Nothing Phone в Европе будет продаваться по цене от 649 долларов, причем новое поколение станет доступно и на американском рынке с ценником 599 долларов. Старт продаж устройства намечен на 13 июля.