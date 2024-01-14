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Представлен прочный 14-дюймовый Chromebook HP Fortis G11

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HP представила новую модель хромбука, Fortis G11, в рамках своей линейки Chromebook, характеристики которого схожи с предшественником.

Представлен прочный 14-дюймовый Chromebook HP Fortis G11

Корпус Chromebook Fortis G11 имеет класс защиты IP51. 14-дюймовый дисплей Chromebook Fortis G11 достаточно вместителен для выполнения множества продуктивных задач и развлекательных целей.

Ванильная версия хромбука оснащена HD-панелью с максимальной яркостью 250 нит. Память и хранилище для Chromebook Fortis G11 могут быть выбраны из нескольких вариантов — от 4 ГБ LPDDR5-4800 до 16 ГБ оперативной памяти, а также до 128 ГБ встроенной памяти UFS.

Представлен прочный 14-дюймовый Chromebook HP Fortis G11

Что касается возможностей подключения, то Fortis G11 поддерживает Wi-Fi 6E и 4G LTE. Он оснащен процессором Intel серии N, хотя не ясно, N200 или N95.

Fortis G11 имеет несколько портов, включая USB Type-A 3.2 Gen 1 (x2), USB Type-C 3.2 Gen 1 (x2), HDMI 1.4, а также комбинированный разъем для наушников и микрофона. Новый Chromebook Fortis также имеет слот для SIM-карты.

HP Fortis G11 с 14-дюймовым дисплеем уже доступен для покупки в США по стартовой цене 319 долларов.

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