Представлен портативный GPS-навигатор Garmin eTrex Solar с солнечной панелью

Garmin выпустила новый портативный навигатор eTrex Solar, предназначенный для любителей походов. Основной особенностью этой модели является поддержка солнечной зарядки, что позволяет устройству работать практически без ограничений в автономном режиме. Даже в отсутствие солнечной энергии, навигатор способен проработать до 1800 часов, что эквивалентно примерно двум месяцам в режиме Expedition Mode.

eTrex Solar обладает 2,2-дюймовым экраном с высокой контрастностью, что обеспечивает хорошую видимость маршрута и местоположения. Благодаря поддержке многодиапазонной GNSS, пользователи смогут получать более точные данные о своем местоположении, даже в условиях со сложным рельефом или плотным лесом.

Навигатор также оснащен встроенным цифровым компасом, который позволяет точно определить направление движения в походе. Любители геокешинга будут рады знать, что eTrex Solar поддерживает автоматические обновления кеша, включая описания, журналы и подсказки, при подключении к смартфону.

Устройство имеет водонепроницаемость по стандарту IPX7, что означает, что оно может находиться в воде на глубине до метра в течение 30 минут без повреждений. Кроме того, навигатор обладает прочным корпусом, способным выдерживать удары и падения.

Навигатор eTrex Solar уже доступен для приобретения на официальном сайте Garmin по цене $249,99.