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Представлен планшет Tecno Megapad 11 с ИИ на базе MediaTek Helio G99

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Компания Tecno выпустила планшет Megapad 11, который предназначен для выполнения различных задач, от просмотра фильмов до управления рабочими проектами, что делает его универсальным устройством.

Представлен планшет Tecno Megapad 11 с ИИ на базе MediaTek Helio G99

Megapad 11 оснащён 11-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц, что обеспечивает яркие цвета и плавное изображение. Соотношение сторон 16:10 позволяет удобно смотреть видео и работать с документами.

Внутри планшета установлен процессор MediaTek Helio G99 и 8 ГБ оперативной памяти. Пользователи могут выбрать между 128 ГБ и 256 ГБ встроенной памяти, с возможностью расширения через карту microSD.

Представлен планшет Tecno Megapad 11 с ИИ на базе MediaTek Helio G99

Аккумулятор ёмкостью 8000 мАч обеспечивает длительное время работы, а быстрая зарядка на 18 Вт позволяет быстро подзаряжать устройство.

Особенностью Megapad 11 являются функции на базе искусственного интеллекта, такие как перевод, подавление шума во время звонков и SmartScan для оцифровки документов. Также имеется текстовый помощник, который помогает управлять контентом.

Представлен планшет Tecno Megapad 11 с ИИ на базе MediaTek Helio G99

Планшет доступен в цветах «Звездный серый» и «Жизненный зеленый» и имеет современный дизайн. Он оснащён 13-мегапиксельной задней камерой и 8-мегапиксельной фронтальной для видеозвонков и селфи. Megapad 11 работает на Android 14, что обеспечивает доступ к множеству приложений.

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