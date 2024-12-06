Представлен планшет Tecno Megapad 11 с ИИ на базе MediaTek Helio G99

Компания Tecno выпустила планшет Megapad 11, который предназначен для выполнения различных задач, от просмотра фильмов до управления рабочими проектами, что делает его универсальным устройством.

Megapad 11 оснащён 11-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц, что обеспечивает яркие цвета и плавное изображение. Соотношение сторон 16:10 позволяет удобно смотреть видео и работать с документами.

Внутри планшета установлен процессор MediaTek Helio G99 и 8 ГБ оперативной памяти. Пользователи могут выбрать между 128 ГБ и 256 ГБ встроенной памяти, с возможностью расширения через карту microSD.

Аккумулятор ёмкостью 8000 мАч обеспечивает длительное время работы, а быстрая зарядка на 18 Вт позволяет быстро подзаряжать устройство.

Особенностью Megapad 11 являются функции на базе искусственного интеллекта, такие как перевод, подавление шума во время звонков и SmartScan для оцифровки документов. Также имеется текстовый помощник, который помогает управлять контентом.

Планшет доступен в цветах «Звездный серый» и «Жизненный зеленый» и имеет современный дизайн. Он оснащён 13-мегапиксельной задней камерой и 8-мегапиксельной фронтальной для видеозвонков и селфи. Megapad 11 работает на Android 14, что обеспечивает доступ к множеству приложений.