Представлен планшет Pad 9 от Honor с Snapdragon 6 Gen 1 и АКБ на 8300 мАч

Компания Honor представила планшетный компьютер Honor Pad 9, который ориентирован на детей и может использоваться в учебе.

Устройство основано на процессоре Snapdragon 6 Gen 1 и имеет необычный дизайн с круглой акцентированной камерой на задней панели.

Honor Pad 9 оснащен 12,1-дюймовым экраном с разрешением 2560 × 1600 пикселей, пиковой яркостью 550 кд/кв.м и частотой обновления 120 Гц.

У планшета есть 8-мегапиксельная фронтальная камера и 13-мегапиксельная основная камера. Аккумулятор емкостью 8300 мА·ч поддерживает быструю зарядку мощностью 35 Вт.

Операционная система — Android 13 с интерфейсом MagicOS 7.2. Цены на Honor Pad 9 варьируются в зависимости от конфигурации, начиная от 210 долларов за версию с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти до 310 долларов за версию с 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти.