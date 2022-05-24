В Китае дебютировал планшет Oppo Pad Air с 2K-экраном по цене от 195 долларов

Oppo на большой презентации в Китае показала планшет под названием Oppo Pad Air.

Планшет поступит в продажу с 6 июня по цене от 195 долларов. За эту сумму пользователь получит устройство, оснащенное 10,8-дюймовым экраном с разрешением 2000 х 1200 пикселей и частотой обновления 60 Гц.

Аппарат построен на базе процессора Snapdragon 680. Питание Pad Air обеспечивает встроенный аккумулятор на 7100 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт.

Также в планшете устроены 4 динамика с поддержкой Dolby Atmos. Суммарная мощность акустической системы планшета составляет 4 Вт.

В продаже будет три версии Oppo Pad Air. Так, базовая с 4/64 ГБ оценена в 195 долларов, 4/128 ГБ обойдется в 225 долларов, и самая мощная 6/128 ГБ будет предлагаться за 255 долларов.