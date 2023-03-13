Представлен первый в мире смартфон с Dimensity 6020 – iQOO Z7i

Новый смартфон дебютировал на китайском рынке, где продажи стартуют с 20 марта.

В Китае представили аппарат iQOO Z7i, который стал первым в мире смартфоном, оснащенным процессором MediaTek Dimensity 6020. В бенчмарке AnTuTu это устройство набирает около 330 тыс. баллов.

Сам процессор Dimensity 6020 это улучшенная версия Dimensity 700, которая выпускается по 7 нм и получила поддержку 5G. iQOO Z7i оснащен 6,51-дюймовым экраном IPS с разрешением 1600 x 720 пикселей и 60 Гц.

Основная камера имеет модули на 13 и 2 Мп, а для селфи доступна 5-мегапиксельная камера. Емкость батареи составляет 5000 мАч, а еще заявлена поддержка быстрой 15-ватной зарядки.

Работает модель под управлением OriginOS Ocean на Android 13. Самым интересным является цена, которая составляет 899 юаней за версию 4/128 Гб, а это около 10 тыс. рублей. Еще для покупки будут доступны версии с объёмом памяти 6/128 ГБ и 8/128 ГБ.