Представлен первый в мире смартфон с AMOLED-дисплеем на задней панели

DOOGEE представила новый защищённый смартфон S200 Plus, который выйдет в продажу в апреле. Эта модель является улучшенной версией S200 и предлагает современный дизайн, задний AMOLED-дисплей и высокую производительность.

S200 Plus предназначен для любителей приключений и людей, работающих на открытом воздухе. Он сочетает прочность и современные технологии, обладая защитой по стандартам IP68, IP69K и MIL-STD-810H. Это значит, что телефон устойчив к воде, пыли и падениям, выдерживая погружение на глубину до 2 метров.

Одной из уникальных особенностей S200 Plus является 1,32-дюймовый AMOLED-дисплей на задней панели, который позволяет пользователям просматривать видео и получать доступ к основным функциям без необходимости открывать телефон.

Смартфон работает на восьмиядерном процессоре MediaTek Dimensity 7300, который поддерживает 5G и обеспечивает высокую производительность и энергоэффективность. Объём встроенной памяти составляет 512 ГБ, и его можно расширить до 2 ТБ с помощью TF-карты.

Основной дисплей имеет размер 6,72 дюйма с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, что делает его идеальным для игр и мультимедиа. Аккумулятор ёмкостью 10 100 мАч обеспечивает несколько дней работы без подзарядки и поддерживает быструю зарядку.

Смартфон оснащён тремя камерами, включая основную на 100 МП, камеру ночного видения на 20 МП и макрообъектив на 2 МП. DOOGEE также внедрила функции искусственного интеллекта, которые делают создание контента проще и удобнее. S200 Plus работает на Android 14, предлагая современный и интуитивно понятный интерфейс.