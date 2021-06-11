Главная » Новости

Представлен первый в мире холодильник с Huawei HarmonyOS

Новости
На чтение 1 мин Просмотров 83 Опубликовано
Холодильник от компании Midea может напоминать о продуктах, которые находятся в холодильнике, а также следить за их свежестью.

Midea стала одной из первых компаний, которая решила в своей «умной» технике для дома использовать операционную систему от компании Huawei.
Крупнейший китайский производитель бытовой техники представил холодильник типа side-by-side общим объёмом 603 литра и под управлением HarmonyOS.

Новинка стала первым в мире холодильником с этой операционной системой.
Напомним, HarmonyOS может работать в любой бытовой и цифровой технике, а также в автомобилях, подключенных постоянно к интернету.

Холодильник от компании Midea может напоминать о продуктах, которые находятся в холодильнике, а также следить за их свежестью.

Еще владельцы такого side-by-side будут получать рекомендации по приготовлению продуктов, находящихся в камере.

«Умный» холодильник в Китае будет предлагаться по цене 1100 долларов, что в пересчете составляет 80 тыс. рублей.

HarmonyOS Midea
@ASTERA: Новости IT и финансов
Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86
Электронный адрес редакции: redactor@sorcmedia.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 @ASTERA: Новости IT и финансов