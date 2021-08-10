Главная » Новости

Представлен первый в 2021 году 7-дюймовый смартфон с NFC и АКБ на 5 000 мАч

Новости
На чтение 1 мин Просмотров 101 Опубликовано

Представители Cubot разослали пресс-релиз нового смартфона с огромным экраном. Новой моделью компании стал Cubot Max 3 с 7-дюймовой матрицей с соотношением сторон 20,5:9.

Экран Cubot Max 3 несмотря на свои огромные размеры получил очень низкое разрешение – 1640х720 пикселей, дисплей выполнен по технологии IPS.

Аппарат разработан на базе процессора MediaTek MT6762. Этот чип дополнили 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти.

Также разработчики в смартфон установили NFC чип для бесконтактных платежей и аккумулятор на 5000 мАч.

В большом смартфоне с фронтальной стороны находится камера на 16 Мп, а на тыльной панели разместили блок с тройной камерой, основной ее датчики оснащен 48 Мп фотосенсором.

В продажу Cubot Max 3 поступит 23 августа на площадке Aliexpress. Цену на новинку пока не объявили.

Cubot Cubot Max 3
@ASTERA: Новости IT и финансов
Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86
Электронный адрес редакции: redactor@sorcmedia.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 @ASTERA: Новости IT и финансов