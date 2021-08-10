Представители Cubot разослали пресс-релиз нового смартфона с огромным экраном. Новой моделью компании стал Cubot Max 3 с 7-дюймовой матрицей с соотношением сторон 20,5:9.

Экран Cubot Max 3 несмотря на свои огромные размеры получил очень низкое разрешение – 1640х720 пикселей, дисплей выполнен по технологии IPS.

Аппарат разработан на базе процессора MediaTek MT6762. Этот чип дополнили 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти.

Также разработчики в смартфон установили NFC чип для бесконтактных платежей и аккумулятор на 5000 мАч.

В большом смартфоне с фронтальной стороны находится камера на 16 Мп, а на тыльной панели разместили блок с тройной камерой, основной ее датчики оснащен 48 Мп фотосенсором.

В продажу Cubot Max 3 поступит 23 августа на площадке Aliexpress. Цену на новинку пока не объявили.