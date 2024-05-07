Представлен первый смартфон иранской Bond Daria с AMOLED-экраном и Dimensity 7050

Daria Bond обычно продает смартфоны из Китая, но на этот раз они выпустили свое собственное устройство, хотя позже выяснилось, что это все же среднебюджетная китайская модель.

Смартфон Daria Bond имеет большой изогнутый AMOLED-экран размером 6,78 дюйма с разрешением Full HD+ и высокой частотой обновления 120 Гц.

Внутри устройства находится восьмиядерный процессор MediaTek Dimensity 7050, выпущенный в мае 2023 года, с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти.

Основная камера смартфона состоит из трех датчиков, включая 50-мегапиксельный с оптической стабилизацией изображения. Фронтальная камера имеет разрешение 16 Мп и находится в небольшом вырезе в центре экрана.

Батарея емкостью 4700 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 66 Вт, которая позволяет зарядить устройство от 0 до 100% за 40 минут. Смартфон также поддерживает Wi-Fi 6, NFC, 5G и имеет водозащищенный корпус по стандарту IP54.

Daria Bond доступен в трех цветах: сером, зеленом и черном. На задней стороне смартфона виден узорчатый логотип бренда. Цена на официальном сайте Daria Bond составляет 8 999 000 иранских риалов, что примерно равно 19 600 рублям по текущему обменному курсу.

Зарядное устройство мощностью 66 Вт можно приобрести отдельно за 547 900 иранских риалов (~1200 рублей).