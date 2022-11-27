Представлен первый противоударный смартфон Doogee с поддержкой eSIM

Doogee V30 получил не только функцию eSIM, но и панель из искусственной кожи.

Doogee V30 стал первым защищенным смартфоном компании с электронной SIM-картой.

Как отметили в компании, Doogee V30 идеальный смартфон для путешественников, ведь при посещении другой страны во время регистрации eSIM нужно только отсканировать QR-код оператора и выполнить настройки по подсказкам.

Это позволит сэкономить время, и не посещать офис местного оператора.

Doogee V30 отличается от других защищенных смартфонов задней панелью, которая получила покрытие из экокожи.

Производитель пока не раскрывает характеристики смартфона, но уже объявил, что устройство предложит своим владельцам передовые технологии.