Главная » Новости

Представлен первый противоударный смартфон Doogee с поддержкой eSIM

Автор На чтение 1 мин Просмотров 56 Опубликовано

Doogee V30 получил не только функцию eSIM, но и панель из искусственной кожи.

Doogee V30 стал первым защищенным смартфоном компании с электронной SIM-картой.

Как отметили в компании, Doogee V30 идеальный смартфон для путешественников, ведь при посещении другой страны во время  регистрации eSIM нужно только отсканировать QR-код оператора и выполнить настройки по подсказкам.

Это позволит сэкономить время, и не посещать офис местного оператора.

Doogee V30 отличается от других защищенных смартфонов задней панелью, которая получила покрытие из экокожи.

Производитель пока не раскрывает характеристики смартфона, но уже объявил, что устройство предложит своим владельцам передовые технологии.

Doogee Doogee V30
Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2022 ASTERA
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.