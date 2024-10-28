Представлен первый недорогой планшет бренда Tecno — Megapad 10

Компания Tecno анонсировала новый доступный планшет под названием Megapad 10, правда пока официальная стоимость новинки не раскрывается.

Устройство оснащено 10,1-дюймовым дисплеем с разрешением 1280 × 800 пикселей, что обеспечивает достаточное качество для повседневного использования.

В основе планшета лежит процессор MediaTek Helio G80, который включает два ядра Cortex-A75 с тактовой частотой 2,0 ГГц и шесть ядер Cortex-A55 с частотой 1,8 ГГц.

Графику обрабатывает GPU Mali-G52 MP2. Megapad 10 предлагает 4 ГБ оперативной памяти, а также варианты постоянной памяти на 128 или 256 ГБ, с возможностью расширения через карты памяти.

Дисплей планшета имеет пиковой яркостью 450 кд/м². Устройство работает от аккумулятора ёмкостью 7000 мА·ч, а полная зарядка занимает 2,5 часа с помощью зарядного устройства мощностью 18 Вт.

Планшет работает на операционной системе Android 14. Его размеры составляют 240,7 × 159,5 × 7,35 мм, а вес — 447 граммов. На задней панели расположена 13-мегапиксельная камера, а спереди — 5-мегапиксельный сенсор. Megapad 10 также оснащён двумя динамиками и поддерживает 4G LTE.