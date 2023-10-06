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Представлен переносной моноблок HP Envy Move по цене 900 долларов

Автор На чтение 1 мин Просмотров 44 Опубликовано

Компания HP представила переносной моноблок Envy Move, адаптированный для автономной работы.

Устройство оснащено 23,8-дюймовым сенсорным IPS-дисплеем QHD с защитным покрытием.

В базовой комплектации Envy Move получил процессор Intel Core i3 13-го поколения, 8 Гб ОЗУ и 256 Гб SSD. В качестве опций предлагаются более мощные Intel Core i5, до 16 Гб оперативки и 1 Тб накопитель.

Камера имеет разрешение 5 Мп, также предусмотрены два микрофона.

Батарея емкостью 83 Вт·ч обеспечивает до четырех часов автономной работы. Встроенная ручка и карман для аксессуаров делают новинку полностью переносимой.

Базовая стоимость Envy Move составляет от $900. В комплект поставки входят блок питания и беспроводная клавиатура.

Представлен переносной моноблок HP Envy Move по цене 900 долларов Представлен переносной моноблок HP Envy Move по цене 900 долларов Представлен переносной моноблок HP Envy Move по цене 900 долларов

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