Представлен переносной моноблок HP Envy Move по цене 900 долларов

Компания HP представила переносной моноблок Envy Move, адаптированный для автономной работы.

Устройство оснащено 23,8-дюймовым сенсорным IPS-дисплеем QHD с защитным покрытием.

В базовой комплектации Envy Move получил процессор Intel Core i3 13-го поколения, 8 Гб ОЗУ и 256 Гб SSD. В качестве опций предлагаются более мощные Intel Core i5, до 16 Гб оперативки и 1 Тб накопитель.

Камера имеет разрешение 5 Мп, также предусмотрены два микрофона.

Батарея емкостью 83 Вт·ч обеспечивает до четырех часов автономной работы. Встроенная ручка и карман для аксессуаров делают новинку полностью переносимой.

Базовая стоимость Envy Move составляет от $900. В комплект поставки входят блок питания и беспроводная клавиатура.