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Представлен пауэрбанк Xiaomi HyperCharge мощностью 212W

Автор На чтение 1 мин Просмотров 1 Опубликовано

Компания Xiaomi объявила о глобальном запуске пауэрбанка HyperCharge мощностью 212W и ёмкостью 25000 мАч. Запуск произошел после успешного сбора на китайской площадке коллективного финансирования.

Этот пауэрбанк имеет три порта: два USB-C и один USB-A, поддерживающие до 212W. Он может зарядиться всего за 90 минут благодаря входной мощности 120W.

Порты USB-C обеспечивают зарядку для ноутбуков, таких как 16-дюймовый MacBook Pro, и смартфонов, например, Xiaomi 13 Pro. Порт USB-A подходит для старых устройств с выходной мощностью 18W.

Устройство совместимо с различными стандартами, включая PD 3.0 и QC 4.0, и поддерживает множество популярных брендов, таких как Apple и Samsung. Пауэрбанк выполнен из алюминия, весит 580 г и имеет LED-дисплей для отображения уровня заряда.

Представлен пауэрбанк Xiaomi HyperCharge мощностью 212W Представлен пауэрбанк Xiaomi HyperCharge мощностью 212W

 

 

HyperCharge
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