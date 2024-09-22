Представлен пауэрбанк BioLite Backup Core для холодильников за 185 000 рублей

Компания BioLite анонсировала новый продукт — Backup Core. Это устройство предназначено для резервного питания крупной бытовой техники, таких как холодильники.

Backup Core работает на литий-железо-фосфатных батареях и имеет тонкий корпус, что позволяет удобно размещать его даже в небольших помещениях. Устройство подключается к розетке и обеспечивает питание при отключении электроэнергии.

Ёмкость встроенной батареи составляет 1,5 кВтч, а при добавлении дополнительных блоков можно увеличить её до 9 кВтч.

Корпус устройства имеет толщину всего 7,1 см, весит от 15 до 18 кг и высоту 74 см, что позволяет легко установить его за техникой или мебелью.

Базовая цена Backup Core — 1999 долларов (185 000 руб.), а комплект с дополнительной батареей обойдётся в 2999 долларов (278 000 руб.). С помощью второго блока устройство может питать холодильник до 60 часов, в зависимости от его объёма.