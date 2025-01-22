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Представлен отечественный взрывозащищенный смартфон на РЕД ОС М

Автор На чтение 1 мин Просмотров 21 Опубликовано

Компания «Mobile Inform Group» совместно с «РЕД СОФТ» представила новый промышленный смартфон MIG S6, работающий на базе российской операционной системы РЕД ОС М. Это устройство предлагает пользователям выбор между стандартной и взрывозащищенной версиями.

Представлен отечественный взрывозащищенный смартфон на РЕД ОС М

MIG S6 отличается высокой ударопрочностью и защитой от пыли и влаги по стандарту IP68. Смартфон предназначен для работы в суровых условиях, поддерживает температурный диапазон от -20 °С до +60 °С и оснащён съёмным морозостойким аккумулятором.

Устройство также имеет промышленный модем с поддержкой двух SIM-карт и навигационный модуль, совместимый с GPS, ГЛОНАСС, Beidou и Galileo, что обеспечивает высокую точность определения координат.

Представлен отечественный взрывозащищенный смартфон на РЕД ОС М

Смартфон подходит для использования в нефтегазовой отрасли, энергетике, металлургии и химической промышленности, а его функциональность позволяет легко интегрировать Android-приложения и средства криптографической защиты.

РЕД ОС М, внесённая в реестр отечественного ПО, соответствует требованиям Минцифры России и может использоваться государственными учреждениями.

Доступ к приложениям осуществляется через RuStore, а переключение между мобильным и настольным режимами происходит мгновенно.

Представлен отечественный взрывозащищенный смартфон на РЕД ОС М

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