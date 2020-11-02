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Представлен OnePlus 8T Cyberpunk 2077 Edition за 597 долларов

02.11.2020 13:17

Как и ожидалось, OnePlus официально выпустила OnePlus 8T Cyberpunk 2077 Limited Edition в Китае. Эта версия смартфона стоит 3999 юаней (597 долларов США) и поставляется в конфигурации с одним хранилищем 12 ГБ + 256 ГБ. Он уже открыт для предварительного заказа в стране проживания бренда и будет доступен для покупки 11 ноября. О международной доступности пока ничего не известно.

Представлен OnePlus 8T Cyberpunk 2077 Edition за 597 долларов

OnePlus 8T Cyberpunk 2077 Limited Edition — это в точности ванильный OnePlus 8T с точки зрения технических характеристик. От обычной версии отличается дизайном и программным обеспечением. Фактически, это самый индивидуализированный смартфон OnePlus с ограниченным тиражом за всю историю.

OnePlus выпускает устройства с ограниченным тиражом уже несколько лет. Некоторые из них — OnePlus 5T Star Wars Limited Editon , OnePlus 6 Marvel Avengers Limited Edition и Oneplus 6T / 7T Pro McLaren Limited Edition.

Как следует из их брендов, все телефоны ограниченного выпуска OnePlus были ограничены только в определенных регионах. То же самое, кажется, относится к недавно выпущенному OnePlus 8T Cyberpunk 2077 Limited Edition. Это потому, что компания еще ничего не сказала о своей доступности на других рынках, кроме своей страны.

Теперь, говоря о телефоне, эта версия OnePlus 8T имеет трехступенчатый дизайн. Верх задней панели напоминает окно, в котором размещен массив камер с текстами — «NETRUNNER EDITION», «2077» и «NEURAL CONNECTION STATUS: ACTIVE». Также есть штрих-код из игры.

Затем средний сегмент задней панели выполнен из стекла AG с тисненым логотипом OnePlus. OPPO Reno4 Pro Исполнитель Limited Edition использует аналогичную конструкцию. Наконец, внизу панель имеет углеродный дизайн с логотипом Cyberpunk 2077 желтого цвета.

Для программного обеспечения, устройство поставляется с Android 11 -На OxygenOS 11 операционной системы , но с особой темой, стилем AOD и фильтров камеры разработан после игры.

Представлен OnePlus 8T Cyberpunk 2077 Edition за 597 долларов

Наконец, смартфон поставляется в специальной коробке с напечатанной внутри карты игры, защитном чехле с радиевыми краями, адаптером питания Warp Charge 65, USB-кабелем, выталкивателем SIM-карты, некоторыми наклейками и значком.

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