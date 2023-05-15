Представлен новый среднебюджетный смартфон Vivo S17e с чипом Dimensity 7200

Компания Vivo провела презентацию нового смартфона серии, который работает на базе нового процессора Dimensity 7200.

Последний был представлен в феврале и выпускается по техпроцессу 4 нм. Новинка имеет 6,78-дюймовый экран AMOLED с частотой обновление 120 Гц. Vivo S17e оснащен фронтальной камерой на 16 Мп, тогда как основная имеет датчики 64 и 2 Мп. За автономность отвечает батарея на 4 600 мАч с поддержкой 66-ватной зарядки.

Работает смартфон под управлением Android 13 с OriginOS 3. Оперативной памяти может быть 8 или 12 ГБ, а встроенной – 128 или 256 ГБ.

Среди других особенностей можно отметить наличие сканера отпечатков пальцев в экране, поддержки двух сим-карт, двойной 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11ac и Bluetooth 5.3, а также USB-C и стереодинамиков. В Китае новинка поступит в продажу с 20 мая по цене от 2 099 юаней или около 24 тыс. рублей.