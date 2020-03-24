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Представлен новый смартфон Samsung Galaxy A31 с квадрокамерой

24.03.2020 22:54

Samsung представила новый недорогой смартфон с большой батареей. Новинкой стал аппарат Galaxy A31, в основе которого находится платформа от MediaTek.
Производитель не озвучил название процессора, но ранее Galaxy A31 тестировался в бенчмарках и там указывалась платформа MediaTek Helio P65.

В Galaxy A30 устанавливается Exynos 7904, а этот процессор уступает в производительности Helio P65.

В Galaxy A31 установили аккумулятор на 5000 мАч и дисплей диагональю 6,4-дюйма. Его разрешение составляет Full HD+.

Оперативной памяти в смартфоне 4 ГБ, а вот постоянной может быть 64 или 128 ГБ.

На тыльной стороне устройства разместили большой блок с четырьмя модулями основной камеры, в которой основной датчик на 48 Мп, а остальные на 8, 5 и 5 Мп.

Фронтальная 20 Мп камера расположена в каплевидном вырезе. Заявлена поддержка быстрой зарядки на 15 Вт, NFC и 3,5 мм разъем для наушников. Цена на новинку пока не озвучена.

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