Представлен новый планшет Lenovo Tab M20 с поддержкой 5G и АКБ на 7200 мАч

В Китае компания Lenovo выпустила свой новый планшет Tab M20 5G, который предлагает передовые технологии и функции по доступной цене.

Это устройство оснащено процессором MediaTek MT8791 и 10,4-дюймовым 2K ЖК-дисплеем с высоким разрешением 1200×2000 пикселей.

Одной из ключевых особенностей планшета Tab M20 5G является его поддержка сотовых сетей 5G, что позволяет пользователю совершать звонки и наслаждаться высокой скоростью передачи данных до 1 Гбит/с.

Планшет также имеет двойную камеру с разрешением 13 Мп и 8 Мп, что позволяет пользователю создавать качественные фотографии и видео. С весом всего 500 граммов, Tab M20 5G легкий и портативный, что делает его удобным для повседневного использования.

Кроме того, планшет поддерживает расширение SD-карт до 128 Гб и аккумулятор ёмкостью 7200 мАч.