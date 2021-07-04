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Представлен новый ноутбук Mi Notebook Pro X 15 от китайской Xiaomi

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Новая модель стала самой дорогой в линейке ноутбуков Xiaomi.
Китайские производитель представил Mi Notebook Pro X 15, который компания оценила минимум в 1 240 долларов.

В новинке в максимальной конфигурации установили процессор Core i7-11370H с максимальной частотой 4,8 ГГц и 32 ГБ оперативной памяти и SSD до 1 ТБ.

Представлен новый ноутбук Mi Notebook Pro X 15 от китайской Xiaomi

Также будет предлагаться конфигурация с Core i5-11300H, у которого максимальная частота 4,4 ГГц.

В качестве графической системы будет выступать NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti с 4 Гбайт памяти GDDR6.

Ноутбук также получил Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6, подсветку клавиатуры, мощную акустическую систему Harman и аккумулятор, позволяющий на одном заряде ноутбуку проработать до 11,5 ч.

Mi Notebook Pro X 15 Xiaomi
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