Представлен новый необычный ноутбук Sightful Spacetop со 100-дюймовым виртуальным дисплеем

Ноутбук нельзя назвать обычным устройством, так как в нем экрана.

Стартап под названием Sightful показал ноутбук с AR-очками, которые заменяют привычный дисплей устройства, причем в очках генерируется экран эквиваленту 100-дюймовой панели.

В основе Sightful лежит процессор Snapdragon 865 и 8 ГБ оперативной памяти, постоянной памяти установлено 256 ГБ. На одном заряде ноутбук способен проработать до 5 часов, а для подключения периферийных устройств можно использовать только два порта USB Type-C, причем они поддерживают режим DisplayPort 1,4.

Работает аппарат под управлением операционной системы Spacetop OS.

О сроках запуска Sightful в производство пока ничего не сообщается, также пока неизвестна цена.