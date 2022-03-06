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Представлен новый недорогой индийский смартфон Lava X2 с АКБ на 5000 мАч

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В Индии прошла презентация нового смартфона с названием Lava X2, который получил небольшой ценник и емкую батарею.
Новинка получила 6,5-дюймовый экран IPS с частотой обновления 60 Гц. Сканер отпечатков пальцев находится на задней панели, где также находится двойная основная камера с модулями на 8 и 5 Мп. Производитель также предлагает функцию разблокировки по лицу.

Работает Lava X2 на базе процессора MediaTek Helio, который дополнен 2 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти. За автономность устройства будет отвечать батарея на 5 000 мАч. Среди других опций стоит отметить наличие Bluetooth 5.0, Wi-Fi, две SIM-карты, разъем для наушников 3,5 мм и порт USB Type-C. Оценили аппарат в 86 долларов, а это немного больше 10 тыс. рублей. Официальные продажи Lava X2 начнутся 12 марта.

Lava Lava X2
ASTERA
Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

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