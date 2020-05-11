Qualcomm представила обновленный процессор Snapdragon 768G

Компания Qualcomm официально рассекретила свой новые процессор, предназначенный для смартфонов.

Первым смартфоном, в котором появился этот процессор, стал Redmi K30 5G Extreme Edition.

Новый чип представляет собой улучшенный вариант Snapdragon 765G, причем как отметили в компании он на четверть будет выше последнего.

При этом процессор предназначен для устройств среднего ценового сегмента. В новинке имеется технология Snapdragon Elite Gaming, благодаря которой она позиционируется как игровая.

Кроме этого в процессоре заявлена система искусственного интеллекта пятого поколения, есть модем 5G Snapdragon X52, а также процессор для обработки изображений Qualcomm Spectra 355.

Еще в Snapdragon 768G увеличили на 15% производительность графического процессора Adreno 620, а частота CPU увеличилась с 2,4 до 2,8 ГГц.