Представлен новый игровой монитор MSI Optix G241V E2

Новый игровой монитор получил IPS матрицу с временем отклика в 1 мс и частотой обновления 75 Гц.

MSI представила новый игровой монитор Optix G241V E2. Эта модель рассчитана на геймеров, которые играют в быструю игру.

Время отклика матрицы нового монитора составляет всего 1 мс, а частота обновления экрана 75 Гц.

Помимо этого, в мониторе реализована функция AMD FreeSync, которая призвана устранить эффект разрыва кадра. Разрешение экрана Optix G241V E2 составляет 1920х1080 пикселей

Новинка получила 81,2-процентный охват цветового пространства DCI-P3 и 102,4-процентный охват цветового пространства sRGB.

За счет использования IPS экрана угол обзора составляет 178 градусов, при этом максимальная яркость всего 250 кд/м2.



Для подключения к компьютеру в Optix G241V E2 используется Display Port 1.2a и HDMI 1.4, также к монитору через 3,5 мм разъем можно подключить игровую гарнитуру.

Для работы в игровом режиме новинка от MSI получила несколько предустановленных режимов, среди которых шутер от первого лица, гоночные симуляторы и стратегия.