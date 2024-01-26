Представлен новый бюджетный смартфон Infinix Smart 8 Pro с АКБ на 5000 мАч

Смартфон Smart 8 от компании Infinix уже представлен на российском рынке, но недавно китайский бренд показал версию Smart 8 Pro.

Учитывая это можно говорить о скором возможном появлении новинки и в нашей стране. Основной фокус в Smart 8 Pro был сделан на увеличенном 6,6-дюймовом экране с разрешением HD+ и частотой обновления 90 Гц.

Также смартфон оснащен мощным аккумулятором на 5000 мАч, который поддерживает быструю зарядку мощностью 10 Вт,

Корпус смартфона выполнен из пластика и не защищен от воды и пыли. Также отсутствуют такие функции, как беспроводная зарядка и поддержка 5G-сетей. Однако, смартфон компенсирует это наличием бокового сканера отпечатков пальцев и обещанным долгим сроком обновлений в течение 4 лет.

Infinix Smart 8 Pro будет доступен в черном, белом, золотом и голубом цветах. Продажи начнутся в Китае стартуют 31 января по цене около 100 долларов.

Итак, Infinix Smart 8 Pro предлагает пользователю более широкие возможности и улучшенные характеристики по сравнению с базовой моделью Smart 8. Смартфон имеет 6,6-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 720х1612 пикселей и частотой обновления 90 Гц.

Мощность и производительность Smart 8 Pro обеспечивается процессором MediaTek Helio G36, который дополнен 4 или 8 ГБ оперативной памяти и 128 или 256 ГБ постоянной памяти.

Кроме того, смартфон имеет слот для microSD-карты до 1 ТБ, что позволяет хранить большое количество данных, включая фотографии, видео, музыку и приложения.

Что касается камеры, то Smart 8 Pro оснащен основной камерой на 50 Мп с диафрагмой f/1.85, вспомогательной камерой на 2 Мп и фронтальной камерой на 8 Мп.

Операционная система Smart 8 Pro — XOS 13 на базе Android 13.