Представлен новый бюджетный смартфон Infinix Smart 8 Pro с АКБ на 5000 мАч

Смартфон Smart 8 от компании Infinix уже представлен на российском рынке, но недавно китайский бренд показал версию Smart 8 Pro.
Учитывая это можно говорить о скором возможном появлении новинки и в нашей стране. Основной фокус в Smart 8 Pro был сделан на увеличенном 6,6-дюймовом экране с разрешением HD+ и частотой обновления 90 Гц.
Также смартфон оснащен мощным аккумулятором на 5000 мАч, который поддерживает быструю зарядку мощностью 10 Вт,
Корпус смартфона выполнен из пластика и не защищен от воды и пыли. Также отсутствуют такие функции, как беспроводная зарядка и поддержка 5G-сетей. Однако, смартфон компенсирует это наличием бокового сканера отпечатков пальцев и обещанным долгим сроком обновлений в течение 4 лет.
Infinix Smart 8 Pro будет доступен в черном, белом, золотом и голубом цветах. Продажи начнутся в Китае стартуют 31 января по цене около 100 долларов.
Итак, Infinix Smart 8 Pro предлагает пользователю более широкие возможности и улучшенные характеристики по сравнению с базовой моделью Smart 8. Смартфон имеет 6,6-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 720х1612 пикселей и частотой обновления 90 Гц.
Мощность и производительность Smart 8 Pro обеспечивается процессором MediaTek Helio G36, который дополнен 4 или 8 ГБ оперативной памяти и 128 или 256 ГБ постоянной памяти.
Кроме того, смартфон имеет слот для microSD-карты до 1 ТБ, что позволяет хранить большое количество данных, включая фотографии, видео, музыку и приложения.
Что касается камеры, то Smart 8 Pro оснащен основной камерой на 50 Мп с диафрагмой f/1.85, вспомогательной камерой на 2 Мп и фронтальной камерой на 8 Мп.
Операционная система Smart 8 Pro — XOS 13 на базе Android 13.