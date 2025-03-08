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Представлен новейший холодильник Xiaomi на 508 литров за 53 тыс. рублей

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Отличительной чертой этой модели является ультратонкий дизайн — глубина всего 60 см, что позволяет удобно разместить его на кухне.

Холодильник оснащен двойной системой охлаждения с независимыми испарителями и вентиляторами для холодильной и морозильной камер, что предотвращает смешение запахов. Холодильная камера вмещает 325 литров, а морозильная — 183 литра.

Представлен новейший холодильник Xiaomi на 508 литров за 53 тыс. рублей

Кроме того, в холодильнике есть встроенный ионизатор, который помогает сохранять свежесть продуктов, а система умного управления температурой поддерживает стабильный уровень с точностью до 1°C.

Устройство можно подключить к системе умного дома и управлять им через смартфон или голосовые команды.
Продажи Mijia Refrigerator Fenchu Xian Pro начнутся 14 марта по цене 4300 юаней, что в пересчете составляет около 53 тыс. рублей.

Представлен новейший холодильник Xiaomi на 508 литров за 53 тыс. рублей

 

 

Mijia Refrigerator Fenchu Xian Pro
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