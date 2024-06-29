Представлен ноутбук MSI Titan 18 Pro с Ryzen 9 и RTX 4090 почти за 255 тыс. рублей

Новый ноутбук уже доступен для покупки, правда пока только на китайском рынке, где его оценили в 22 тыс. юаней.

То есть модель с названием Titan 18 Pro Ryzen Edition получила ценник в 255 тыс. рублей. За эти деньги предлагается модель, оснащенная 16-ядерным процессором Ryzen 9 7945HX3D с поддержкой технологии 3D V-Cache.

Кроме этого, ноутбук оснащен флагманской Nvidia GeForce RTX 4090 Mobile. В отличие от версии с процессором Intel, ноутбук с процессором AMD не поддерживает Thunderbolt 4, однако он оснащен различными портами, включая два порта Type-C USB 3.2 Gen 2, один из которых поддерживает зарядку Power Delivery, а также порты USB 3.2 Gen 2, USB 3.2 Gen 1, HDMI 2.1 и слот для SD-карт.

Среди других хараткеристики можно помянуть 18-дюймовый miniLED-экран с разрешением 2560х1600 пикселей и частотой обновления 240 Гц. Производитель утверждает, что дисплей обладает 100-процентным охватом цветовой гаммы DCI-P3.