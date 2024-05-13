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Представлен ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Yoga 2024 с чипом Intel Meteor Lake-U

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Lenovo выпустила ноутбук ThinkPad X1 Yoga 2024 года выпуска, который оснащен процессором Intel Meteor Lake-U и процессором Intel Core Ultra 7 155U среднего класса.

Представлен ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Yoga 2024 с чипом Intel Meteor Lake-U

Ноутбук сохраняет функции ноутбуков Yoga и имеет универсальный форм-фактор с возможностью трансформации в планшет. Он имеет тонкий корпус из авиационного алюминия и легкий вес.

ThinkPad X1 Yoga 2024 года выпуска оснащен OLED-панелью 2.8K с частотой обновления 120 Гц и 100% охватом цветовой гаммы DCI-P3. У ноутбука также имеются различные порты, включая Thunderbolt 4, HDMI 2.1, USB-A и аудиоразъем 3,5 мм. Он также поддерживает аудиоархитектуру Dolby Vision и имеет сертификат долговечности MIL-STD-810H.

Представлен ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Yoga 2024 с чипом Intel Meteor Lake-U

Модель предлагается с 32 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ хранилища. Цена на JD.com составляет 2214 долларов или дороже 200 тыс. рублей, однако точная дата его запуска и глобальная доступность пока неизвестны.

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