Представлен невероятно мощный и тонкий игровой смартфон Red Magic 9 Pro

Представлен новый игровой смартфон Red Magic 9 Pro, который обещает стать идеальным выбором для любителей мобильных игр. Устройство имеет уникальный дизайн с задней панелью, выполненной из одного куска стекла, обработанного с использованием 15 различных технологий. Это обеспечивает идеально плоскую поверхность без выступающих элементов.

Толщина корпуса составляет всего 8.9 мм, что делает его одним из самых тонких в своем классе. Смартфон оснащен 6.8-дюймовым экраном пятого поколения, который использует технологию «суперконкурентного полноэкранного» дисплея. Он способен отображать более 1 млрд цветов и достигает максимальной яркости в 1600 нит.

Red Magic 9 Pro поддерживает HDR10+ и имеет улучшенную частоту ШИМ-модуляции в 2160 Гц, что снижает нагрузку на глаза пользователя. Он будет доступен в трех цветовых вариантах, включая две версии с прозрачной задней крышкой.

Подробности о технических характеристиках и цене Red Magic 9 Pro будут объявлены позже.