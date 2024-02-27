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Представлен «неубиваемый» смартфон Energizer P28K с батареей на 28 000 мАч

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Представлен смартфон Energizer P28K с необычно мощным аккумулятором ёмкостью 28 000 мА·ч.

Компания Avenir Telecom, известная своими «неумирающими» батарейками, утверждает, что этот смартфон может проработать до недели без подзарядки при активном использовании и до 90 дней в режиме ожидания. Однако, чтобы достичь такой ёмкости, пришлось пожертвовать компактностью — толщина аппарата составляет 27,8 мм, а его вес — 570 г.

Представлен "неубиваемый" смартфон Energizer P28K с батареей на 28 000 мАч

Energizer P28K оснащен 33-ваттной быстрой зарядкой, которая позволяет полностью зарядить устройство за полтора часа. Характеристики смартфона скорее относят его к начальному уровню. Он оснащен процессором MediaTek MT6789, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти, а также 6,78-дюймовым сенсорным LCD-дисплеем с разрешением 1080p. Устройство не поддерживает сети 5G и работает под управлением ОС Android 14.

Однако, главное преимущество смартфона Energizer P28K — класс защиты IP69, что делает его полностью пыле- и водонепроницаемым.

Он даже способен выдержать воздействие горячей воды под высоким напором. Такая защита делает аппарат идеальным для использования в длительных поездках и экстремальных условиях.

Выход смартфона на рынок ожидается в октябре текущего года, а его стоимость составит 249,99 евро.

 

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