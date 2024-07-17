Представлен недорогой OnePlus Nord 4 с металлическим корпусом и 6-летней поддержкой

Компания OnePlus представила свой новый недорогой смартфон Nord 4, который представляет собой китайскую версию OnePlus Ace 3V, но заметно отличается дизайном.

Несмотря на то, что новинка находится в среднебюджетном сегменте, она отличается цельнометаллическим корпусом, что достаточно редко встречается в смартфонах.

OnePlus Nord 4 оснащен 6,74-дюймовым OLED-экраном разрешением 1,5K, яркостью до 2150 нит и частотой обновления 120 Гц. Заявлен также оптический сканер отпечатков пальцев.

В качестве процессора используется Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3, изготовленный по 4-нм техпроцессу. За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 5500 мАч с поддержкой быстрой 100-ваттной зарядки. Беспроводная зарядка не предусмотрена.

Камеры на устройстве довольно скромные: основная камера на 50 Мп с сенсором Sony и оптической стабилизацией изображения, ультраширокоугольная камера на 8 Мп и фронтальная камера на 16 Мп. Только основная камера способна снимать видео в 4K, в то время как остальные две ограничены 1080p.

Производитель обещает четыре крупных обновления операционной системы, а также обеспечивает 6 лет обновлений безопасности и плавную работу системы на протяжении всего этого времени.

Еще на боковой грани есть фирменный трехпозиционный переключатель беззвучного режима.

В Индии цена на OnePlus Nord 4 стартует от 29 999 рупий за конфигурацию с памятью 8 + 128 ГБ, а европейская стоимость начинается от 499 евро.