Представлен недорогой HUAWEI nova Y72 с АКБ на 6000 мАч и 50-Мп камерой

HUAWEI nova Y72 предлагается в двух цветовых вариантах — черном и зеленом. Цена на эту модель составляет около $260, что делает ее доступной для широкого круга потребителей.

Основным преимуществом nova Y72 является его 6,75-дюймовый IPS-экран с каплевидным вырезом и разрешением 1600×720 пикселей. Это позволяет наслаждаться яркими и четкими изображениями. Фронтальная камера разрешением 8 мегапикселей расположена в верхней части экрана.

Смартфон оснащен мощным чипом Kirin 710. В тыльной камере nova Y72 представлены 50-мегапиксельный основной датчик и 2-мегапиксельный макросенсор.

Это позволяет пользователю делать качественные фотографии, включая съемку в условиях недостаточного освещения с помощью режима ночной съемки.

Одним из основных преимуществ новинки является ее ёмкий аккумулятор на 6000 мАч. Батарея поддерживает зарядку на 22,5 Вт.

Клавиша X Key на левой стороне смартфона позволяет пользователю легко запускать нужные приложения и функции.