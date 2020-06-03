Представлен недорогой 5G-смартфон Honor Play 4

Новый смартфон является одним из самых доступных моделей бренда с поддержкой сетей пятого поколения.

Компания Honor сегодня представила модель Play 4, которую создали на базе процессора Dimensity 800 от компании MediaTek.

В новинке есть поддержка 5G. Оперативной памяти в аппарате установили 6 или 8 ГБ, флеш-модуль будет доступен только на 128 ГБ.

Экран в устройстве 6,71-дюймовый с разрешением Full HD+. В его верхнем левом углу сделано отверстие под фронтальную камеру с датчиком на 16 Мп.

На тыльной стороне размещен большой прямоугольный блок с четырьмя объективами на 64, 8, 2 и 2 Мп.

Под «капотом» новинки установили аккумулятор на 4300 мАч с поддержкой быстрой 22,5-ватной зарядки.

Работает Honor Play 4 под управлением операционной системы Android 10 с фирменной оболочкой Magic UI 3.1, разработанной специально для смартфонов бренда Honor.

Новинка уже доступна для предзаказа, но в продажу она поступит 12 июня. Honor Play 4 оценили от 253 долларов.