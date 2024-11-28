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Представлен набор для борьбы с птицами с помощью дронов DJI

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Компания Preformed Line Products представила первый в мире комплект для беспилотников, который предназначен для установки отпугивателей птиц на линиях электропередач.

Представлен набор для борьбы с птицами с помощью дронов DJI

Этот комплект подходит для дронов DJI M300 и M350, которые часто используют энергетические компании по всему миру.

С его помощью можно устанавливать несколько отпугивателей RAPTOR CLAMP за один полет, что значительно увеличивает эффективность работы.

Установка таких устройств важна, так как они помогают улучшить видимость линий электропередач, предотвращают столкновения с птицами и уменьшают риск перебоев в подаче электроэнергии.

 

Источник: telegram

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