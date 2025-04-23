Представлен моющий пылесос Dreame H12 Pro FlexReach с возможностью сухой уборки

Компания Dreame начала продажи усовершенствованной модели пылесоса H12 Pro FlexReach. В отличие от предыдущей версии, новинка поддерживает не только влажную, но и сухую уборку, а также может работать в горизонтальном положении, облегчая доступ к труднодоступным зонам, например под мебелью.

Пылесос оснащён складывающейся рукояткой с углом наклона до 180°, что позволяет легко убираться под кроватями и шкафами. Толщина насадки составляет всего 9,6 см, а корпус — 14 см. Это делает модель одной из самых компактных в своём классе при сохранении высокой мощности — до 18 000 Па. Такой показатель позволяет эффективно справляться с различными загрязнениями, включая крошки, пыль и грязь с обуви.

Одной из ключевых особенностей H12 Pro FlexReach стала автоматическая станция для зарядки и самоочистки. Она промывает рабочий валик горячей водой температурой до 90 °C, обеспечивая глубокую очистку от загрязнений, включая жир. Устройство также может сушить валик после промывки, продлевая срок службы элементов.

Пылесос предлагает несколько режимов работы, включая интеллектуальный, который автоматически подбирает уровень мощности в зависимости от степени загрязнения поверхности. Аккумуляторной ёмкости достаточно для работы в течение 50 минут без подзарядки, что позволяет очистить площадь до 300 м².