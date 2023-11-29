Представлен мощный ноутбук Redmi Book 16 2024

Xiaomi представила мощный ноутбук Redmi Book 16 2024, его продажи в КНР стартуют с 1 декабря по цене 620 и 665 долларов за версии с SSD-накопителем вместимостью 512 ГБ и 1 ТБ соответственно.

Этот новый ноутбук оснащен 12-ядерным 16-поточным процессором Intel Core i5-13500H с тактовой частотой от 2,6 ГГц до 4,7 ГГц. Он также оснащен 16 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5 6400 TM/c и SSD-накопителем PCIe 4.0. Дисплей ноутбука имеет размер 16 дюймов и разрешение 2560 x 1600 пикселей.

Он обладает пиковой яркостью 400 нит, кадровой частотой 120 Гц и поддержкой технологии Dolby Vision. Кроме того, дисплей сертифицирован TUV Rheinland по низкому уровню синего света.

Redmi Book 16 2024 имеет тонкий и легкий цельнометаллический корпус толщиной 15,9 мм и весом 1,68 кг. В ноутбуке также предусмотрены два стереодинамика с поддержкой технологии Dolby Atmos. Что касается интерфейсов, то они включают HDMI 2.1, USB-A 2.0 и USB-A 3.2 Gen1.