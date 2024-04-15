Представлен монитор Asus ProArt Display PA32KCX 8K с Mini LED подсветкой

Компания Asus представила монитор ProArt Display PA32KCX, который предназначен для профессионалов в области видеопроизводства, фотографии и дизайна.

Монитор ProArt Display PA32KCX обладает 32-дюймовым экраном с технологией Mini LED и разрешением 8K (7680 x 4320 пикселей), что делает его первым в мире профессиональным монитором с такими характеристиками.

Благодаря 4096-зонной подсветке Mini LED с максимальной яркостью 1200 нит и постоянной яркостью 1000 нит на всем экране, монитор ProArt Display PA32KCX идеально подходит для работы с технологией HDR.

Он обеспечивает охват 97% цветового пространства DCI-P3 кинематографического класса и точность передачи цветов с погрешностью ΔE менее 1. Важной особенностью является встроенный колориметр, расположенный на моторизованной подставке, который позволяет автоматически калибровать монитор без использования дополнительного оборудования.

Монитор ProArt PA32KCX также поддерживает технологию LuxPixel, включающую антибликовое покрытие, снижение отражений (AGLR) и функцию Eye Care+ для комфортного использования.

Устройство оснащено двумя портами Thunderbolt 4, которые позволяют заряжать ноутбуки мощностью до 96 Вт. Оно также имеет порты HDMI 2.1, DisplayPort 2.1 и встроенный USB-концентратор.

На данный момент производитель не раскрыл информацию о стоимости профессионального монитора Asus ProArt Display PA32KCX.