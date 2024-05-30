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Представлен модульный пауэрбанк OnePlus стоимостью 99 долларов

Автор На чтение 1 мин Просмотров 12 Опубликовано

Компания OnePlus в сотрудничестве с брендом Sharge представила инновационный внешний аккумулятор в формате «3 в 1». Помимо самого аккумулятора, конструкция этого аксессуара включает в себя кабель и блок питания.

Представлен модульный пауэрбанк OnePlus стоимостью 99 долларов

Одной из главных особенностей пауэрбанка OnePlus Pouch является возможность его зарядки без кабеля. Пользователи могут просто выдвинуть вилку из корпуса и вставить ее в розетку, что позволяет избежать необходимости использования дополнительных кабелей.

Блок питания легко соединяется с пауэрбанком при помощи POGO-коннектора, а комплектный кабель всегда доступен благодаря механизму быстрого отсоединения, расположенному на корпусе аксессуара.

Представлен модульный пауэрбанк OnePlus стоимостью 99 долларов

Емкость батареи OnePlus Pouch составляет 10 000 мАч. Два разъема USB Type-C могут обеспечивать мощность до 55 Вт для устройств, поддерживающих технологию SuperVOOC, и до 40 Вт для остальных устройств.

Кроме того, если есть розетка поблизости, можно одновременно заряжать третье устройство, подключив его к отсоединяемой вилке.

Модульный пауэрбанк OnePlus Pouch можно приобрести по цене $99.

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