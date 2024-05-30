Представлен модульный пауэрбанк OnePlus стоимостью 99 долларов

Компания OnePlus в сотрудничестве с брендом Sharge представила инновационный внешний аккумулятор в формате «3 в 1». Помимо самого аккумулятора, конструкция этого аксессуара включает в себя кабель и блок питания.

Одной из главных особенностей пауэрбанка OnePlus Pouch является возможность его зарядки без кабеля. Пользователи могут просто выдвинуть вилку из корпуса и вставить ее в розетку, что позволяет избежать необходимости использования дополнительных кабелей.

Блок питания легко соединяется с пауэрбанком при помощи POGO-коннектора, а комплектный кабель всегда доступен благодаря механизму быстрого отсоединения, расположенному на корпусе аксессуара.

Емкость батареи OnePlus Pouch составляет 10 000 мАч. Два разъема USB Type-C могут обеспечивать мощность до 55 Вт для устройств, поддерживающих технологию SuperVOOC, и до 40 Вт для остальных устройств.

Кроме того, если есть розетка поблизости, можно одновременно заряжать третье устройство, подключив его к отсоединяемой вилке.

Модульный пауэрбанк OnePlus Pouch можно приобрести по цене $99.