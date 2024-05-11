Главная » Новости

Представлен мини-ПК Minisforum S100 размером со смартфон

Автор На чтение 1 мин Просмотров 14 Опубликовано

Мини-ПК Minisforum S100 отличается компактными размерами и относительно высокой производительностью. Его габариты составляют всего 152 х 58 х 19,5 мм, что делает его сопоставимым с размерами современных смартфонов.

Представлен мини-ПК Minisforum S100 размером со смартфон

Внутри устройства находится процессор Intel N100 с четырьмя ядрами и частотой до 3,4 ГГц. Несмотря на небольшой размер и относительно низкую производительность, у мини-ПК есть активная система охлаждения.

Он также оснащен 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и флеш-памятью UFS 2.1 объемом 256 ГБ. В наборе портов присутствуют HDMI, USB-C, RJ45 2.5 GbE, два порта USB 3.2 Gen 2, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2.

Питание можно подавать как через разъем USB-C с помощью 65-ваттного адаптера, который поставляется в комплекте, так и через разъем RJ45.

Стоимость Minisforum S100 составляет всего 190 долларов.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.