Представлен мини-ПК Minisforum S100 размером со смартфон

Мини-ПК Minisforum S100 отличается компактными размерами и относительно высокой производительностью. Его габариты составляют всего 152 х 58 х 19,5 мм, что делает его сопоставимым с размерами современных смартфонов.

Внутри устройства находится процессор Intel N100 с четырьмя ядрами и частотой до 3,4 ГГц. Несмотря на небольшой размер и относительно низкую производительность, у мини-ПК есть активная система охлаждения.

Он также оснащен 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и флеш-памятью UFS 2.1 объемом 256 ГБ. В наборе портов присутствуют HDMI, USB-C, RJ45 2.5 GbE, два порта USB 3.2 Gen 2, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2.

Питание можно подавать как через разъем USB-C с помощью 65-ваттного адаптера, который поставляется в комплекте, так и через разъем RJ45.

Стоимость Minisforum S100 составляет всего 190 долларов.