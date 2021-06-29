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Представлен меняющий цвет смартфон с возможностью зарядки за 10 минут

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Речь идет о модели с названием Infinix Concept Phone 2021, которая получила необычную заднюю крышку.

Компания Infinix показала свой смартфон, который стал первым в мире, способным менять цвет благодаря использованию электрохромной и электролюминесцентной технологий на задней крышке.

Цвет крышки будет меняться в зависимости от процессов в смартфоне. Так, при входящем звонке цвет будет одним, а при зарядке – другим.

Дисплей в новинке 6,7-дюймовый выполненный по технологии AMOLED. Он имеет разрешение FullHD+ и отверстие для фронтальной камеры разрешением 32 Мп.

Представлен меняющий цвет смартфон с возможностью зарядки за 10 минут

В основной камере будут датчики на 64,8 и 8 Мп. Работает новинка на базе процессора MediaTek Helio G95, дополненного 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти.

Сканер отпечатков пальцев встроен в экран. Что касается аккумулятора, то в модели он имеет емкость 4 000 мАч и поддержку 160-ватной проводной зарядки, позволяющей зарядить батарею за 10 минут.

Также заявлена поддержка 50-ватной беспроводной зарядки. Во сколько оценят смартфон, и когда он поступит в продажу, информации пока нет.

 

Представлен меняющий цвет смартфон с возможностью зарядки за 10 минут

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