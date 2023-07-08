Представлен магазин Robot Cache, где можно покупать и продавать видеоигры

Онлайн-площадка Robot Cache позволяет игрокам продавать игры, но только за криптовалюту.

Площадку создавали при поддержке AMD, она получила технологию блокчейна и собственную криптовалюту под названием Iron.

Особенности Iron заключаются в том, что ее можно майнить на ПК или заработать за различные активности, среди которых покупки игр.

Идея Robot Cache заключается в том, что игроки смогут на площадке приобрести игру, пройти ее и продать другому пользователю, но выручить обратно получится не очень много.

Назад владелец игры получит только 25% от первоначальной стоимости, 5% от продажи будет забирать площадка, остальные средства пойдут издателю игры.

Сейчас при регистрации на площадке Robot Cache игроки получают копию игры Wasteland 3, но продать этот проект нельзя, он навсегда останется у игрока.