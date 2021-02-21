Представлен кнопочный телефон H-Mobile D9000 размером с пульт за 41 доллар

Необычный телефон, который внешне напоминает пульт от телевизора, уже предлагается на площадке AliExpress, где его можно купить в двух цветовых решениях.

Новинка носит название H-Mobile D9000 и предлагается в черном и золотом цвете по цене 41 долларов. Помимо необычного дизайна и габаритов, ничего выдающегося в новинке нет, так как она представляет собой обычный кнопочный телефон.

Его размеры составили: 190×53×30 мм. В модели имеется 2,6-дюймовый экран и одна камера разрешением всего 1 Мп. Модель поддерживает две сим-карты и даже русский язык.

Самым ярким в H-Mobile D9000 после дизайна, становится еще и емкость батареи, которая составляет 8 700 мАч, и имеет возможность заряжать другие устройства.