Представлен кнопочный флип-телефон TCL FLIP 3 стоимостью 7 000 рублей

Компания TCL решила запустить телефон с кнопками в форм-факторе FLIP, который сможет порадовать ценителей устройств 2000-х.

TCL FLIP 3 предлагает компактный основной дисплей с диагональю 3,2 дюйма и внешний экран размером 1,77 дюйма, который выводит полезную информацию. Телефон оснащен чипом Qualcomm QM215 и имеет 16 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения через карту microSD до 512 ГБ.

Одна из интересных особенностей TCL FLIP 3 — наличие камеры с разрешением 5 Мп и вспышкой на внешней части телефона. Это необычно для раскладушек, и это может быть полезной функцией для пользователей, которым нужна простая камера в устройстве.

Автономность телефона также выделяется, с батареей на 1850 мАч, которая обеспечивает до 17 дней работы в режиме ожидания или до 10,5 часов разговора. Клавиатура с крупными клавишами, двойной микрофон с шумоподавлением и функцией HD Voice, а также USB Type-C, Wi-Fi, Bluetooth 4.2 — все это делает телефон удобным для повседневного использования.

Операционная система KaiOS 3.1, установленная на TCL FLIP 3, предлагает поддержку приложений и функций, характерных для смартфонов, хотя с ограничениями по сравнению с полноценными операционными системами, такими как iOS или Android.

Цена TCL FLIP 3 составляет 79 долларов или 7 000 рублей.