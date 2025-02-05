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Представлен кевларовый кабель Nomad для зарядки Apple Watch и устройств с USB-C

Автор На чтение 1 мин Просмотров 6 Опубликовано

Представлен первый в своём роде универсальный кабель для зарядки Apple Watch, который также подходит для AirPods и устройств с разъёмом USB-C.

Представлен кевларовый кабель Nomad для зарядки Apple Watch и устройств с USB-C

Его разработала и выпустила компания Nomad, которая оценила свою новинку в 100 долларов.

Этот кабель обеспечивает быструю зарядку благодаря встроенному разъёму для Apple Watch и разъёмам USB-C, что делает его идеальным для путешествий и повседневного использования.

Представлен кевларовый кабель Nomad для зарядки Apple Watch и устройств с USB-C

Кабель изготовлен с использованием кевларового армирования и металлических разъёмов с гальваническим покрытием, что обеспечивает надёжность и долговечность.

Он поддерживает мощность до 100 Вт и включает встроенную кабельную стяжку для удобства хранения.

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