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Представлен Jetson One: летающий дрон с возможностями Формулы-1

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Jetson One, описываемый как «гоночный болид Формулы-1 в небе», представляет собой электрический летающий аппарат с вертикальным взлётом и посадкой.

Представлен Jetson One: летающий дрон с возможностями Формулы-1

Он способен развивать скорость до 103 км/ч и легко маневрирует в воздухе. Недавно компания выпустила видео, демонстрирующее его возможности.

Jetson One является личным одноместным дроном, который сочетает в себе черты воздушного такси и летающего автомобиля.

Теперь появилась первая серийная версия этого аппарата. Он управляется с помощью джойстика и может зависать, поворачивать и даже двигаться задним ходом. Весит дрон около 86 кг и может летать до 20 минут на одном заряде.

Безопасность дрона также на высоком уровне. Он стабилизируется при отказе одного из роторов и использует ЛиДАР для навигации и определения препятствий.

Jetson планирует начать массовое производство и предлагает зарезервировать дрон за 8000 долларов, хотя полная цена составляет 128 000 долларов.

Все запасы на 2025 и 2026 годы уже распроданы, а поставки начнутся в 2027 году.

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