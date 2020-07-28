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Представлен игровой Nubia Red Magic 5S с 144-герцовым экраном

28.07.2020 18:03

Новый смартфон стал преемником модели redmi Magic 5, представленной еще в начале года. Представлен игровой Nubia Red Magic 5S с 144-герцовым экраном
Представленный смартфон с названием Nubia Red Magic 5S отличается наличием переработанной системы охлаждения с посеребренной испарительной камерой и наличием частоты обновления экрана 144 Гц. Флагманское железо позволяет на смартфоне играть в тяжелые игры.

Итак, в модели установлен AMOLED-дисплей диагональю 6,5 дюйма, который имеет разрешение Full HD+. Процессор в новинке установлен Snapdragon 865, а дополнять его может 8, 12 или 16 ГБ оперативной памяти, также 128 или 256 ГБ встроенной памяти.

Батарея получила емкость 4 500 мАч, и она поддерживает 55-ватную быструю зарядку. Работает аппарат под управлением Android 10.

Представлен игровой Nubia Red Magic 5S с 144-герцовым экраном

Что касается камер в новом Nubia Red Magic 5S, то на задней панели установили три датчика. Главный это SONY IMX686 на 64 Мп, а дополняют его модули на 8 и 2 Мп.

В продаже игровой смартфон появится в серебристом и сине-красном цвете по цене от 542 долларов за версию 8/128 ГБ.

Вариант 12/256 ГБ обойдется в 628 долларов, а конфигурацию 16/256 ГБ оценили в 715 долларов. Официальные продажи новинки на китайском рынке стартуют 1 августа, а в сентябре дебютирует глобальный вариант.

Представлен игровой Nubia Red Magic 5S с 144-герцовым экраном

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