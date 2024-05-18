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Представлен игровой монитор Redmi G24 с IPS-экраном и частотой 180 Гц

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Китайский рынок предлагает новый игровой монитор Redmi G24 IPS для предварительного заказа. Обычная цена новинки составляет 110 долларов, но на старте приема предзаказов стоимость снижена до 80 долларов.

Представлен игровой монитор Redmi G24 с IPS-экраном и частотой 180 Гц

Основным преимуществом монитора является его 23,8-дюймовая IPS-панель с разрешением 1920 х 1080 пикселей.

С невероятной кадровой частотой в 180 Гц и временем реакции пикселя в режиме GtG всего 1 мс, пользователи смогут наслаждаться плавным и быстрым игровым процессом.

Значение DeltaE составляет менее 2 единиц, что гарантирует высокое качество цветопередачи. Также монитор поддерживает технологию AdaptiveSync, которая синхронизирует частоту обновления экрана с графической картой компьютера.

Приобретая Redmi G24 IPS, покупатель получает гарантию на 3 года, что является приятным дополнением. Монитор оборудован одним портом HDMI 2.0 и одним портом DP 1.4.

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